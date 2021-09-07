«Ему оставалось сделать шаг до тротуара»: жена новосибирца, насмерть сбитого машиной, ищет очевидцев ДТП

Жена сибиряка, сбитого машиной на перекрестке Державина и Селезнева, ищет свидетелей произошедшего. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН\"АСТ-54"

Жена сибиряка, сбитого машиной на перекрестке Державина и Селезнева, ищет свидетелей произошедшего. Напомним, ДТП случилось 19 августа: удар был такой силы, что 34-летний мужчина не выжил.

— В тот день мой муж переходил дорогу, по пешеходному переходу. Ему оставалось сделать буквально один шаг — и он был бы на тротуаре. Но тут вылетела машина на огромной скорости и сбила его. Очевидцы, которые уже откликнулись, рассказывали мне, что они даже не слышали скрежет тормозов — только сам звук удара. Муж еще два раза перевернулся, такой силы был удар, — пояснила КП-Новосибирск жена погибшего мужчины Мария.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются следователи. А сибирячка хочет, чтобы мужчина, повинный в смерти ее мужа, понес справедливое наказание.

— Я хочу, чтобы он понес наказание. Потому что вот как вышло: мужа моего больше нет. И он пострадал ни за что. Я не могу это так оставить, — говорит женщина.

Если вам известно что-либо о произошедшей трагедии, свяжитесь с Марией по номеру телефона: 7-952-915-81-88.

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