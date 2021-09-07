«Не вернулась с дачи»: под Новосибирском пропала 79-летняя пенсионерка в фиолетовых сапогах

В Новосибирской области ищут 79-летнюю Галину Николаевну Цибизову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 79-летнюю Галину Николаевну Цибизову. Женщина пропала еще 29 августа. Она была у себя на даче в СНТ «Медик» в Мошковском районе и, по словам соседей, в тот день собиралась ехать домой. Однако там она так и не появилась. Родные пенсионерки рассказывают, что ходит она медленно, опираясь на сумку-тележку, так что долго ходить она бы не смогла. Сейчас ее поисками занимаются полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-синюю куртку с узором, синие спортивные штаны и фиолетовые резиновые сапоги. С собой у нее была сумка-тележка с садовым инветарем.

По словам поисковиков, пенсионерка имеет определенные проблемы со здоровьем и может нуждаться в помощи врачей.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Галина Николаевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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