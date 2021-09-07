В Новосибирской области иномарка насмерть сбила 1,5 годовалую девочку

В Новосибирской области под колесами иномарки погиб ребенок. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области под колесами иномарки погиб ребенок. ДТП случилось в селе Толмачево, днем, 7 сентября.

— Сегодня, около 15:10, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra, сдавая задним ходом у дома по улице Советской села Толмачево, сбил 1,5 годовалую девочку, которая подошла к машине, выйдя со двора соседнего частного дома, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Малышка скончалась на месте от полученных травм. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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