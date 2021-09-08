Погода в Новосибирске на 8 сентября 2021 года: возвращаются дожди

Пасмурная и дождливая погода снова придет после аномальной жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 8 сентября 2021 года: в городе будет тепло, но уже возможен небольшой дождь. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +20…+22 градуса, ночью — +10…+12. Будет переменная облачность, без осадков, во второй половине дня небольшой дождь, с северо-восточным ветром со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13. По области воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура опустится до +1. Будет также переменная облачность без осадков, но по северо-западу и юго-востоку области возможны небольшие дожди, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 8 сентября у ром будет пасмурно, а днем пройдет небольшой дождь, +20…+21 градус.

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