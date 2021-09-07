«Выложили цифры 666»: вандалы осквернили храм под Новосибирском

Прихожане подозревают школьницу. Фото: группа "Карасукская Епархия" "ВКонтакте"

Вандалы осквернили храм в селе Хорошее Карасукского района: вырвали цветы, срубили березки и выложили землей надпись «666» перед входом в храм. Об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.

—Это хулиганство с использованием бесовской символики, но уголовное дело об оскорблении чувств верующих пока не возбуждали, — рассказал КП-Новосибирск глава Карасукской епархии епископ Филипп

Прихожане подозревают, что в хулиганстве может быть замешана местная школьница - она увлекается готикой. Однако никаких доказательств ее вины нет.

— Мы знаем об этом инциденте, скорее всего, это была детская шалость. С детьми проводили беседы о недопустимости вандализма, — сообщили в Хорошенской общеобразовательной школе.

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