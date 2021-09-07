«Бил молотком и черенком от лопаты»: 19-летний сибиряк пойдет под суд за избиение прохожего до смерти

В Новосибирске пойдет под суд 19-летний парень. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске пойдет под суд 19-летний парень. Его обвиняют в нападении на двух прохожих. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

— По данным следствия, ночью 15 января 2021 года в холле общежития в доме 10 по улице Зорге в Кировском районе города Новосибирска, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, увидел ранее ему не знакомого 48-летнего мужчину. Используя малозначительный повод, фигурант по делу подошел к потерпевшему, достал из кармана своей куртки молоток и ударил им мужчину по голове, а потом начал избивать ногами, — пояснили в областном Следственном комитете. — Потом парень вышел из здания и около дома №17 на улице Зорге он увидел 46-летнего мужчину и попросил у него закурить. Во время разговора между мужчинами произошел конфликт, который потом перерос в драку, где 19-летний парень избивал сибиряка черенком от лопаты. После произошедшего обвиняемый сбежал, а пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь прохожие. Однако спасти его медикам не удалось, сибиряк скончался в больнице.

Следователям и полицейским удалось задержать парня по горячим следам. Его обвиняют в побоях по статье 116 УК РФ и умышленном причинении вреда, повлекшего смерть по неосторожности по статье 111 УК РФ. Свою вину в произошедшем он полностью признал. Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.