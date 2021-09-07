В Новосибирске суд оштрафовал птицефабрику за порчу земли

Уголовное дело прекращено. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

Искитимский районный суд признал агронома Евсинской птицефабрики виновным в порче земли. Об этом говорится на сайте госоргана.

— Птицефабрика разместила куриный помет на сельскохозяйственном участке земли в результате чего это привело к загрязнению почвы и нанесению вреда окружающей среде, — сообщает пресс-служба Искитимского ройного суда.

Суд привлек к ответственности главного агронома птицефабрики. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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