В Новосибирске суд оштрафовал птицефабрику за порчу земли

Уголовное дело прекращено. Фото: Архив «КП»
Фото: Артем КИЛЬКИН
Искитимский районный суд признал агронома Евсинской птицефабрики виновным в порче земли. Об этом говорится на сайте госоргана.
— Птицефабрика разместила куриный помет на сельскохозяйственном участке земли в результате чего это привело к загрязнению почвы и нанесению вреда окружающей среде, — сообщает пресс-служба Искитимского ройного суда.
Суд привлек к ответственности главного агронома птицефабрики. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
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