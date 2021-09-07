Прокуратура устранила препятствие, чтобы достроить проблемные дома на улице Зорге в Новосибирске

Дома должны были быть сданы в эксплуатацию еще 6 лет назад. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировского района Новосибирска решила «сдвинуть» границы пивного завода «Эфес», чтобы решить проблему строительства трех многоквартирных домов. Возводить их начали еще в 2015 году. Однако позже компания обанкротилась, а дольщики остались ни с чем.

— По решению прокуратуры границы пивного завода «Эфес» были изменены в пользу обманутых дольщиков небезызвестного ЖК «Рихард», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас дома № 5, 7, 8 находятся за пределами санитарно-защитной зоны. Таким образом их возведению больше ничего не мешает.

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