В Новосибирске волонтеры Красного креста помогают пациентам ковидных госпиталей

Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Коронавирус в Новосибирске пока, увы, и не думает отступать: с начала пандемии диагноз подтвердился у 59 514 жителей региона. И потому особенно важным является одно из направлений, которым занимается Российский Красный Крест в рамках проекта «Активное долголетие», - это работа волонтеров-психологов в ковидных госпиталях.

- Часто в реанимацию да и вообще в ковидное отделение попадают люди пожилого возраста. Им очень тяжело без поддержки родных стен, близких людей, а кто-то и вовсе одинок, - объясняют в Российском Красном Кресте. - Наши волонтеры-психологи помогают бороться со страхом, учат дыхательным техникам и методам расслабления, а главное, находятся рядом и держат за руку, когда охватывает паника. Самая важная задача волонтеров-психологов - создание комфортной и благоприятной обстановки для человека в медицинском учреждении, ведь на путь к выздоровлению людей ведут не только медикаменты, но и хорошее настроение и позитивный настрой.

Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Но и это еще не все: если необходимо, волонтеры могут помочь в освоении мессенджеров с видеосвязью - единственной возможностью общаться с близкими за пределами ковидного госпиталя и отвлекаться от больничных будней.

- А если вдруг понадобится срочная психологическая помощь, пациенты смогут получить ее дистанционно у дежурного психолога, - объясняют волонтеры.

Волонтеры приезжают в ковидные госпитали каждую неделю. Если к ним хотите присоединиться и вы, то записаться можно по телефону 8-923-703-00-88.