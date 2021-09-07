Новосибирских подростков научат справляться со стрессом и правильно общаться

Фото: Тренинговая компания SOVA.

Ни школа, ни вуз обычно не готовят выпускников к реальной жизни: знания по конкретным предметам - да, но вот навыки коммуникации, правильное планирование времени - так себе. Те, кому повезет, после вуза могут устроиться в компанию, в которой активно развивают сотрудников. И тогда они прокачают важные Soft Skills за счет работодателя. Но таких компаний не так много. И чтобы в них попасть, уже на входе нужно продемонстрировать определенный уровень навыков. И главный вопрос вот в чем: есть ли разница, когда прокачивать Soft Skills? В 13 - 15 лет или после 20?

Разница есть. Давайте покажем на примере программы для старшеклассников Life-management.

• «Целеполагание и осознанность». Большинство подростков двигаются по жизни как слепые котята. По принципу «куда выведет кривая судьбы». А вот благодаря навыкам осознанной постановки целей все сильно меняется.

• «Эффективные коммуникации» будут кстати и с родителями, и с учителями, и с друзьями. А в сочетании с навыками критического мышления и принятия решений вообще будут работать как оберег.

• «Публичные выступления» и «Стрессоустойчивость». Сколько защит, презентаций, олимпиад, экзаменов и выступлений предстоит пройти ребенку в школьные и вузовские годы?

А еще профориентация, креативность, тайм-менеджмент, управление эмоциями...

Занятия: Новосибирск, ул. Кавалерийская, 9 (один раз в неделю)

SOVA. Тренинговая компания

Подробнее о программе для школьников 8 - 11-х классов по тел. (383) 240-80-25 или на нашем сайте.

Успейте записаться!

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