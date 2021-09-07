Под Новосибирском «Тойота» столкнулась с локомотивом: водитель иномарки погиб. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жуткое ДТП произошло в Новосибирской области. Там, в селе Баган, «Тойота» столкнулась с локомотивом. Авария случилась накануне, 6 сентября. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— Водитель Toyota Corolla не пропустил локомотив и столкнулся с ним. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарные, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

Водитель Toyota Corolla не пропустил локомотив и столкнулся с ним. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарные. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В результате удара водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно также, что в салоне авто пассажиров не было. На кадрах с места аварии видно, что машина превратилась в груду металлолома.

В результате удара водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно также, что в салоне авто пассажиров не было. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ГИБДД по Новосибирской области ДТП пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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