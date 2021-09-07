В Новосибирске на ремонт моста над Ипподромской магистралью направят более 50 миллионов рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске планируют отремонтировать аварийный мост над Ипподромской магистралью. На реконструкцию объекта направят 50, 2 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
Известно, что ремонт требуется участку в районе улицы Сибревкома. Согласно документации, заказчиком является МУП «Гормост». Сумму на реконструкцию выделят из бюджета города в 2022 году.
Известно, мост с 2015 года находится в аварийном состоянии. Конструкции уже более 90 лет. Состояние моста угрожает людям, поэтому прокуратура обязала властей привести его в надлежащий вид.
Перечень обязанностей победителя аукциона включает — реконструкцию железобетонных элементов, удаление коррозии с арматуры, очистку железобетонных конструкций. Также дорожным рабочим нужно будет устранить трещины на опорных элементах и провести монтаж освещения.
Победителя аукциона выберут 17 сентября. Ремонтные работы на мосту запланированы на апрель 2022 года. Завершат их в октябре 2022.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер