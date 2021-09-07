В Новосибирске столкнулись две иномарки: серьезно пострадала женщина

Пострадавшая была из автомобиля Toyota Corolla. Фото: АСТ-54

Во вторник, 7 сентября, в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Советской произошло жесткое ДТП. Там столкнулись KIA Rio и Toyota Corolla. От удара обе машины оказались на островке безопасности. Кадры с места ДТП в соцсети выложили очевидцы аварии.

Известно, в результате аварии серьезно пострадала женщина, водитель Toyota Corolla.

— Пострадавшую реанимационная бригада везет в городскую клиническую больницу №1, о ее состоянии пока ничего неизвестно, — рассказал КП-Новосибирск главный врач Скорой медицинской помощи.

Подробности и обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники ГИБДД.

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