Новосибирские энергетики провели зрелищную спартакиаду

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В прошлом году традиция проведения летней спартакиады вынужденно прервалась в связи с пандемией коронавируса и действием строгих ограничительных мер. Однако в этом году организаторы в лице филиала «Восточные электрические сети» и первичной профсоюзной организации АО «РЭС» приняли исчерпывающие меры для того, чтобы соревнования состоялись. Массовое спортивное мероприятие было абсолютно безопасно для всех участников еще и потому, что спортсмены-энергетики тщательно следят за своим здоровьем и прошли вакцинацию одними из первых.

Открывая XVI летнюю спартакиаду АО «РЭС», генеральный директор компании и главный судья соревнований Владимир Герасимов пожелал участникам честной игры, ярких побед и позитивных эмоций, а также отметил особую значимость спорта и здорового образа жизни в современных реалиях. Его поддержал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, который зачитал приветственный адрес участникам спартакиады от первого заместителя председателя Государственной думы Александра Жукова. В нем также подчеркивается, что развитию любительского спорта на государственном уровне уделяется пристальное внимание, а подобные мероприятия являются достойным примером сохранения лучших традиций отечественного физкультурного движения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По итогам напряженного соревновательного дня, сопровождавшегося жаркими баталиями на площадках и нешуточным накалом страстей на трибунах, были определены победители в 7 дисциплинах:

• легкоатлетическая эстафета;

• волейбол;

• мини-футбол;

• велобиатлон;

• шахматы;

• настольный теннис;

• многоборье директоров.

Все участники спартакиады АО «РЭС» показали достойные результаты благодаря высокому уровню спортивной подготовки, а также проявили командный дух и волю к победе.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:

I место - команда филиала «Восточные электрические сети»;

II место - команда филиала «Черепановские электрические сети»;

III место - команда филиала «Татарские электрические сети».

На торжественной церемонии закрытия XVI летней спартакиады все победители и призеры соревнований получили кубки и медали из рук генерального директора компании и председателя профсоюза.

Но самой главной наградой для всех присутствующих, конечно же, стали яркие впечатления, заряд бодрости и чувство сплоченности. Ведь летняя спартакиада АО «РЭС» - это не только спортивный праздник, но и замечательное командообразующее корпоративное мероприятие, в котором каждый участник смог ощутить себя частью большого дружного коллектива. И эти эмоции особенно ценны после вынужденного периода изоляции в условиях пандемии.