Более 700 домов остались без света в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 7 сентября, 733 дома в Новосибирске остались без света. Электричество отключили в нескольких районах города. Информация об этом появилась на сайте «Мой Новосибирск».

Так, без электроснабжения остались жители Кировского района города. Здесь свет отключили на улицах Прокопьевской, Тянь-Шаньской и Бронном переулке. В Первомайском районе Новосибирска электроэнергии лишились жители улиц Ремонтной, Кузнечной и Юбилейной. В Дзержинском районе электричество отключили на улицах Рылеева, Караваева и Коминтерна. В Железнодорожном районе — на улицах Шорной, Астрономической и Сургутской. В Заельцовском районе света нет на улицах Энтузиастов и улице Чайковского.

Известно, все отключения плановые. Они связаны с проведением ремонтных работ. По данным сайта, большинство из них завершится к вечеру вторника, 7 сентября. Так, в 17:00 свет вернется в дома новосибирцев.

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