Полицейские поймали наркокурьеров, пытавшихся сбыть крупную партию героина в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирской области полицейские задержали наркокурьеров из Хабаровска. Подозреваемые привезли в регион крупную партию героина и планировали сбыть наркотик на территории области. Однако их преступный замысел провалился. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Подозреваемых задержали оперативники при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». В ходе личного досмотра одного из сообщников полицейские обнаружили и изъяли 82 грамма героина. А в машине наркодилеров оперативники нашли сверток с таким же наркотиком. Его масса составила 635 граммов. Героин курьеры перевозили в запасном колесе автомобиля в багажнике. Подозреваемыми оказались 31-летний и 43-летний мужчины. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, — уточнили в ведомстве.

В полиции установили, курьеры развозили наркотики по разным регионам России. В каждом пункте они организовывали тайники с запрещенными веществами.

В отношении наркодилеров возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемых поместили в СИЗО.

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