В Новосибирске на железнодорожные пути упал неизвестный светящийся объект. Фото: стоп-кадр.
На железнодорожные пути в Октябрьском районе Новосибирска приземлился неопознанный светящийся объект. Это случилось на улице Большевистской, недалеко от здания №283, вечером 6 сентября. Необычное явление попало на видеорегистратор, после чего запись появилась в соцсети.
— Сначала «звезда» упала на железнодорожные пути, а затем рядом с дорогой. Что это может быть? Фаер? Фейерверк? Комета?— написал автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».
Подписчики паблика также не смогли определить, что это за объект. Многие предположили, что упавшая «звезда» — сигнальная ракета. Но нашлись и более оригинальные версии.
— Это Лунтик прилетел.
— Так это Супермэн.
— Либо сигнальная ракета, либо шаровая молния, вариантов не много, ну или Сабзиро кинул шарик, — пошутили комментаторы.
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