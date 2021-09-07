В Новосибирске на железнодорожные пути упал неизвестный светящийся объект. Фото: стоп-кадр.

На железнодорожные пути в Октябрьском районе Новосибирска приземлился неопознанный светящийся объект. Это случилось на улице Большевистской, недалеко от здания №283, вечером 6 сентября. Необычное явление попало на видеорегистратор, после чего запись появилась в соцсети.

— Сначала «звезда» упала на железнодорожные пути, а затем рядом с дорогой. Что это может быть? Фаер? Фейерверк? Комета?— написал автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

Подписчики паблика также не смогли определить, что это за объект. Многие предположили, что упавшая «звезда» — сигнальная ракета. Но нашлись и более оригинальные версии.

— Это Лунтик прилетел.

— Так это Супермэн.

— Либо сигнальная ракета, либо шаровая молния, вариантов не много, ну или Сабзиро кинул шарик, — пошутили комментаторы.

Смотреть видеосюжет Неопознанный объект в Новосибирске.

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