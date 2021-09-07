В Новосибирске перекрыли движение по Ипподромской улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на вторник, 7 сентября, в Новосибирске перекрыли участок проезжей части по нечетной стороне Ипподромской улицы. Также ограничения затронули сквозной проезд по площади Инженера Будагова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Известно, перекрытие движения связано со строительством мостового перехода через Обь. Действовать ограничения будут полтора месяца — до 20 октября.

В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также строго соблюдать ПДД.

Также известно, что из-за введенных ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутках № 1, 32. Так, с улицы Большевистской на Красный проспект они будут ездить по эстакаде на площади Инженера Будагова в прямом направлении.

Из-за перекрытия участка изменится и движения некоторых троллейбусов.

— Троллейбус № 13 — в прямом направлении — Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская, конечная остановка «М. «Речной вокзал». Обратное направление будет организовано по схеме — Большевистская улица, Южный спуск Октябрьского моста, улица Восход, улица Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, затем транспорт будет охватывать прежний маршрут, — уточнили в мэрии.

Троллейбус 36 во время проведения работ будет ездить по маршруту — улица Фрунзе, Красный проспект. Конечная остановка — площадь Калинина, в обоих направлениях.

Изменится и схема движения маршрутки № 11. По данным мэрии,она будет следующей — улицы Ипподромская, Кривощековская, Серебренниковская, Мостовая, площадь Инженера Будагова, Большевистская улица. После чего транспорт будет двигаться по действующему маршруту.

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