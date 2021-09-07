Из Новосибирска в Санкт-Петербург доставили раритетные вагоны трамвая военного времени

Техника будет передана в музей. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Новосибирска в Санкт-Петербург к 80-летию начала блокады Ленинграда доставили вагоны трамвая военных лет. Известно, в то тяжелое время техника возила солдат, а после войны еще 20 лет служила местным жителям.

— Ранее считалась, что такой тип военной техники не сохранился, но недавно в Новосибирске были найдены сразу два таких раритета в идеальном состоянии. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и даже читаются бортовые номера — 86 и 267, — рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Раритетные вагоны передадут в Музей городского электрического транспорта. Перед этим их отреставрируют. Есть вероятность, что поезд можно будет увидеть в апреле 2022 года — в 80-ю годовщину пуска трамвая в блокадном Ленинграде.

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