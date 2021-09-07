Сибирячка спасла голубя, над которым поиздевались подростки

Животное спасла очевидица произошедшего. Пальцы животного набивались кровью. Фото: Архив «КП» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске у жилого массива «Снегири» сибирячка нашла замученного голубя. Кто-то туго замотал его лапки нитками. Женщина уверена, над птицей поиздевались подростки. Таким образом, по словам горожанки, местная ребятня развлекается. О случившемся сибирячка рассказала в соцсети.

— Вчера увидела голубя, который ел, лежа на боку. Удалось его поймать и вот, что я увидела. Сейчас это поголовное «увлечение» 12-14 летних подростков: приманить птиц едой, а потом поймать и вот так издеваться над ним. Я просто в шоке!, — написала автор публикации в группе «Инцидент Новосибирск».

Пальцы были набиты кровью. Фото: «Инцидент Новосибирск»

На кадрах видно, что лапки птицы туго перемотаны. Женщина освободила голубя из плена. Она призвала родителей внимательнее следить за детьми и обратить внимание на их жестокие развлечения.

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