Пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Римского-Корсакова и Покрышкина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Плахотного, Станиславского, Котовского и Ватутина. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по проезду Энергетиков также затруднено. Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Новогоднюю, проспект Карла Маркса и площадь Лыщинского.

На правобережье города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Серьезные заторы образовались на улицах Восход, Кирова и Бориса Богаткова. Движение по улице Военной также затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 7 сентября, составил 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.