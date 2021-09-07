Пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 7 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Римского-Корсакова и Покрышкина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Плахотного, Станиславского, Котовского и Ватутина. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по проезду Энергетиков также затруднено. Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Новогоднюю, проспект Карла Маркса и площадь Лыщинского.
На правобережье города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Серьезные заторы образовались на улицах Восход, Кирова и Бориса Богаткова. Движение по улице Военной также затруднено.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 7 сентября, составил 6 баллов.
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