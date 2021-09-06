«У меня болит все тело»: жительница Новосибирска пожаловалась на синяки после массажа

Синяки по всему телу. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на синяки после нескольких сеансов массажа. Она оставила отзыв на «Flamp».

— «Посчастливилось» побывать на массаже, после которого остались синяки и кровоподтеки. Хотя как мне пояснили это всего лишь петехии, из-за которых не стоит волноваться. Мало того, что это визуально все очень «красиво», так еще и тело болит адски, массажисту неоднократно говорилось о том что больно, но получилось то что получилось, — возмущается женщина.

К отзыву она приложила фотографии, где видны синяки и остальные «побочки» массажа.

Салон не смог проигнорировать отзыв своей клиентки.

— Антицеллюлитный массаж предполагает данную щипковую методику. Мастер предупредил вас изначально о побочном результате, который характерен для данной услуги. Просим прощение и надеемся вы измените свое мнение, попробовав другую услугу нашего центра, — ответил один из администраторов.