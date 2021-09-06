В Новосибирске 19-летний парень на «Лексусе» сбил 3-летнего мальчика

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу.

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером, 6 сентября, в Калининском районе города.

— Около половины восьмого вечера 19-летний водитель автомобиля «Lexus RX300» ехал от дома № 19\1 по улице Тюленина по дворовой территории, в сторону улицы Гребенщикова. Около дома №13 по улице Гребенщикова он сбил 3-летнего мальчика, переходившего дорогу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломом правой голени. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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