В Новосибирске иномарка влетела в столб: погиб водитель

Травмы, полученные водителем, оказались настолько серьезными, что он не выжил. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером 6 сентября, иномарка влетела в столб. Травмы, полученные водителем, оказались настолько серьезными, что он не выжил.
— Сегодня, около половины шестого вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» ехал по улице Ватутина, со стороны улицы Площадь Маркса, в сторону улицы Новогодняя. Около дома №28А по улице Ватутина он врезался в световую опору и железный столб. Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте работала следственно-оперативная группа, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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