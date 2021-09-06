«Я это ребенку брала!»: сибирячка купила пончик с окурком внутри

Окурок был внутри. Фото: «Flamp».

Жительница Новосибирска купила шоколадный пончик с окурком внутри. Неожиданную «начинку» она обнаружила дома, когда отломила от выпечки половинку.

— Я это ребенку покупаю! Слов просто нет! Не стыдно? Больше сюда ни ногой! Позор вам и огромный минус! — возмущалась женщина на сайте «Flamp».

Магазин, где сибирячка купила выпечку быстро отреагировал на оставленный комментарий.

— Мы благодарим вас за обращение и приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Постараемся разобраться в ней, найти причины и устранить их. Если у вас сохранился товар и чек, то вы можете обратиться в магазин, где приобретали этот товар и вам обязательно вернут деньги или обменяют на товар надлежащего качества, — предложили вариант сотрудники.

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