«Я это ребенку брала!»: сибирячка купила пончик с окурком внутри

Окурок был внутри. Фото: «Flamp».
Жительница Новосибирска купила шоколадный пончик с окурком внутри. Неожиданную «начинку» она обнаружила дома, когда отломила от выпечки половинку.
— Я это ребенку покупаю! Слов просто нет! Не стыдно? Больше сюда ни ногой! Позор вам и огромный минус! — возмущалась женщина на сайте «Flamp».
Магазин, где сибирячка купила выпечку быстро отреагировал на оставленный комментарий.
— Мы благодарим вас за обращение и приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Постараемся разобраться в ней, найти причины и устранить их. Если у вас сохранился товар и чек, то вы можете обратиться в магазин, где приобретали этот товар и вам обязательно вернут деньги или обменяют на товар надлежащего качества, — предложили вариант сотрудники.
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