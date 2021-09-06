Cуд не вернул на службу бывшего замначальника сибирской таможни, обвиняемого в мошенничестве со страховкой

Суд отказал в восстановлении на работе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд отказал бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления в возвращении на службу. Напомним, мужчина сломал руку на хоккее, и, по версии следствия, провернул аферу со страховыми выплатами. Подробности рассказали в прокуратуре Заельцовского района.

Согласно материалам дела, в феврале 2020 года истец играл в хоккей с шайбой в составе команды Сибирского таможенного управления. Во время тренировки на арене «Родник» сломал руку и решил получить страховую выплату за травму, якобы полученную на работе. Сама тренировка проходила с 13:00 до 14:00 — в обеденное время.

Мужчина подготовил приказ о получении страховой выплаты при исполнении должностных обязанностей, требуя от подчиненных признать факт травмы. Затем бывший таможенник получил более 870 тысяч рублей выплат. Однако, один из коллег таможенника передал информацию в внутреннюю службу Сибирского таможенного управления и ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело, обвинив мужчину в мошенничестве со страховыми выплатами и превышении полномочий. В декабре 2020 года дело поступило в суд, и ещё находится на рассмотрении. Затем бывший замначальника подал иск против Сибирского таможенного управления, требуя восстановить его на работе.

— Суд отказал в восстановлении на работе и отмене приказа об увольнении. Истец пытался доказать, что играл в хоккей в рабочее время. Однако занятия, проводимые в рамках заключенного с ледовой ареной контракта, не являлись спортивными мероприятиями и не требовали издания приказа. Поэтому время, проведенное на льду с 13:00 до 13:48 является обеденным — свободным для отдыха и питания, — сообщили в прокуратуре Заельцовского района.

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