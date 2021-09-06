Новосибирским школам порекомендовали отменить уроки в день выборов

Школам, в которых будут располагаться избирательные участки, порекомендовали отпустить учеников домой в дни выборов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирским школам, в которых будут располагаться избирательные участки, в минобре порекомендовали отпустить учеников домой в дни выборов. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

— Эта рекомендация касается тех школ, где будут располагаться избирательные участки. Если учреждение не может разделить входы и выходы для детей и избирателей, то безопаснее будет в дни выборов отправить детей на, так называемое, самообразование или на дистанционку, — пояснил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что принимать подобные решение будет отдельно каждый муниципалитет и каждая школа в отдельности.

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