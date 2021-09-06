Сибирячка пожаловалась на кусок целлофана в чае

Компания на отзыв не отреагировала. Фото: "Flamp".

В Новосибирске девушка обнаружила в своем чае кусок целлофана. Об этом она рассказала на сайте отзывов Flamp.

— Я зашла в кафе перед сеансом, потому что на входе раздавали купоны. Однако опыт оказался совсем неприятный. В напитке было 90% льда. А зачем открыв крышку, я обнаружила там кусок целлофана. Это как так? — пишет женщина на сайте.

На фото, приложенное к отзыву, видно, что из кружки с чаем сибирячка вытащила огромный кусок от пакета. Он болтался там вместе с лимоном.

Женщина надеялась, что компания как-то отреагирует на замечание, но никакого ответа не последовало.

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