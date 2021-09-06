«Мурашки по коже»: сибирячка переиграла хит Фредди Меркьюри на балалайке

Девушка уже несколько лет выступает с шоу. Фото: предоставлены Еленой Ворфоломеевой instagram.com/neo_balalaika/
Сибирячка Елена Ворфоломеева сыграла хит группы Queen на балалайке и удивила соцсети. Ролики девушки в соцсетях набрали более 10 тысяч просмотров.
Елена — профессиональный музыкант, выступает с балалайкой в собственном музыкальном шоу уже несколько лет. И в этот раз сыграла песню Show must go on на любимом инструменте, а клип выпустила 5 сентября — в день рождения Фредди Меркьюри.
Пользователи соцсетей пришли в полный восторг и назвали кавер пронзительным:
— Мурашки по коже! Как же ты божественно исполняешь. На хорошей аппаратуре звучит очень шикарно, — считает подписчик.
— Полный восторг, — уверена фанатка.
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