«Мурашки по коже»: сибирячка переиграла хит Фредди Меркьюри на балалайке

Девушка уже несколько лет выступает с шоу. Фото: предоставлены Еленой Ворфоломеевой instagram.com/neo_balalaika/

Сибирячка Елена Ворфоломеева сыграла хит группы Queen на балалайке и удивила соцсети. Ролики девушки в соцсетях набрали более 10 тысяч просмотров.

Елена — профессиональный музыкант, выступает с балалайкой в собственном музыкальном шоу уже несколько лет. И в этот раз сыграла песню Show must go on на любимом инструменте, а клип выпустила 5 сентября — в день рождения Фредди Меркьюри.

Пользователи соцсетей пришли в полный восторг и назвали кавер пронзительным:

— Мурашки по коже! Как же ты божественно исполняешь. На хорошей аппаратуре звучит очень шикарно, — считает подписчик.

— Полный восторг, — уверена фанатка.

Смотреть видеосюжет Сибирячка сыграла кавер на Queen в День Рождения Фредди Меркьюри

