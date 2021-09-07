Погода в Новосибирске на 7 сентября 2021 года: солнце и тепло

Во вторник будет так же тепло, как и на выходных. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Погода в Новосибирске на 7 сентября 2021 года по-прежнему будет по-летнему теплой. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +23…+25 градусов, ночью — +11…+13, в пригороде — +6…+8. Будет безоблачно, без осадков. Подует северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. По области воздух прогреется до +27 градусов, ночью местами будет до +14. Будет также небольшая облачность без осадков, ночью и утром возможны туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 7 сентября будет ясно и тепло, +21…+23 градуса днем, с небольшим северным ветром.

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