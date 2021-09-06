Коллекционер из Новосибирска рассказал о кумирах, изменивших его жизнь. Фото: "ЧС-инфо".

Новосибирец Вячеслав Михайлович Шестернев, которого специалисты считают знатоком отечественного песенного искусства большую часть своей жизни занимался коллекционированием. Так, сибиряк 70 из 83 лет собирал грампластинки, а затем, когда приобрел магнитофон, стал коллекционировать записи радио и теле-эфиров. Вместе с тем он пополнял свои знания о советских и русских песнях, а также о мастерах песенного жанра. Вячеслав Михайлович рассказал изданию «ЧС-инфо» о своих кумирах, которые повлияли на его жизнь.

Так, ему удалось лично познакомиться с исполнителем Марком Бернесом. Эта знаменательная встреча случилась в далеком 1961 году. Вячеслав Михайлович после концерта подошел к черной «Волге», где певец уже раздавал автографы. Он смог не только получить автограф, но и установить дружеские отношения с певцом и его супругой.

Кроме того, сибиряк близко познакомился с Владимиром Трошиным, известным актером и исполнителем. Их общение и дружба длились долгие годы. Лично встретились они в январе 1962 года после спектакля МХАТа «Три толстяка», в котором был занят Владимир Трошин. После выступления Вячеслав Михайлович вручил артисту несколько фотографий, сделанных им во время гастролей актера.

— Помню, Владимир Константинович с благодарностью воспринял мой подарок и предложил прогуляться к магазину грампластинок. Там он купил виниловый диск-миньон со своими песнями, сделал на нем запись и подарил мне. Символично, что одна из новых песен кумира так и называлась — «Мой подарок», — поделился коллекционер.

По словам Вячеслава Михайловича, настоящую известность Владимиру Трошину принесло исполнение песни «Подмосковные вечера».

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