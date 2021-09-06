Сибиряк, избивший врача скорой за отказ надеть бахилы, пойдет под суд

Мужчина напал на врача около своей квартиры. Фото: кадр из видео

В Новосибирской области под суд пойдет мужчина, избивший врача скорой помощи. Напомним, история произошла в декабре прошлого года: медики приехали на вызов к ребенку в квартиру на улице Петухова. Однако пройти врачам в квартиру не дал отец ребенка: он требовал у реанимационной бригады надеть бахилы. А когда врачи отказались, попытался убедить их кулаками.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Ранее ход и результаты проверки были поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в областном Следственном комитете.

Несмотря на то, что свою вину в произошедшем мужчина не признал, его уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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Медик говорит, что получил сотрясение мозга. Но при этом хозяин квартиры тоже написал заявление на приехавшего к нему реаниматолога (подробнее).

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