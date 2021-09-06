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Общество6 сентября 2021 12:04

Новосибирские бойцы ГБР в августе предотвратили кражи на 60 тысяч рублей

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц. Группы быстрого реагирования в августе осуществили 1706 боевых выездов
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Наибольшее число сигналов «тревога» (1196) поступило от охранных сигнализаций, 360 раз группы быстрого реагирования выезжали по сигналам, поступившим от тревожных кнопок, 118 раз за месяц срабатывали установленные на объектах автоматические пожарные сигнализации. Кроме этого, за август в дежурную часть агентства поступило 32 телефонных звонка. В основном это были сообщения о правонарушениях от пользователей услуги «Безопасный двор».

Как результат - экипажами ГБР за месяц было пресечено 79 правонарушений, задержано 52 человека, их совершивших.

Самым распространенным правонарушением месяца стало хулиганство - 147 случаев. 71 раз группы быстрого реагирования выезжали для пресечения хищений, в основном в учреждения торговли. Сумма изъятого у воришек имущества составила более 60 тысяч рублей.

Взаимодействие с правоохранительными органами в августе осуществлялось 47 раз.