В Новосибирской области участились ландшафтные пожары. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие дни в Новосибирской области синоптики обещают высокую пожароопасность. При этом в некоторых районах региона она достигнет чрезвычайно высокой степени. Известно, что за минувшую неделю в области зафиксировали 37 точек горения, 11 возгораний случились только за прошедшие сутки. Такие данные озвучили в МЧС по региону.

— Наиболее опасны для населенных пунктов ландшафтные пожары. При них на большой площади горит сухая трава, а при сильном ветре пламя быстро переходит на большие площади. Из 37 зарегистрированных термических точек 23 находятся в пяти километрах от населенных пунктов в Болотнинском, Искитимском, Коченевском, Краснозерском, Купинском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Тогучинском, Чистоозерном и Чулымском районах. Сейчас четыре термоточки активны в Купинском районе рядом с селом Зятьково, — уточнили в ведомстве.

При этом пока угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Известно, сухая трава загорается из-за нарушений правил пожарной безопасности. К примеру, отдыхающие разжигают костры или мангалы, а еще дачники жгут траву на своих участках. Пожарную обстановку контролируют патрульно-маневренные группы населенных пунктов. Их представители также ликвидируют пожары на начальных стадиях.

Лишь за минувшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, в Новосибирской области случилось 26 ландшафтных пожаров. Так, в селе Криводановка сгорела трава на площади 20 гектаров. А в Чистозерном районе, в деревне Мухино, площадь горения растительности составила 2 гектара.

В ГУ МЧС по Новосибирской области призвали глав муниципалитетов принять дополнительные меры по предупреждению таких возгораний, а также усилить контроль за территориями. Кроме того, сотрудники ведомства попросили жителей быть предельно осторожными при проведении любых огневых работ.

— Недопустимо разводить костры вблизи лесов и строений. Нельзя поджигать траву и мусор в сухую ветреную погоду, — уточнили ведомстве.

Нарушение правил влечет за собой административную ответственность.

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