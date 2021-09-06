В Новосибирск доставили новую партию вакцины «КовиВак».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 6 сентября, стало известно, что в Новосибирскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак». Очередная партия препарата в размере 2 440 доз поступила в регион накануне, 5 сентября. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.
По его словам, массовая вакцинация в области сохраняет высокие темпы. Так, двукратно от коронавируса привились уже более 500 тысяч сибиряков.
Также известно, что всего с начала прививочной кампании регион получил 971 465 доз вакцины от ковида.
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