В Новосибирск доставили новую партию вакцины «КовиВак». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 6 сентября, стало известно, что в Новосибирскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак». Очередная партия препарата в размере 2 440 доз поступила в регион накануне, 5 сентября. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, массовая вакцинация в области сохраняет высокие темпы. Так, двукратно от коронавируса привились уже более 500 тысяч сибиряков.

Также известно, что всего с начала прививочной кампании регион получил 971 465 доз вакцины от ковида.

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