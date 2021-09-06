Новосибирский осужденный обманул 16 омских пенсионеров почти на полмиллиона рублей

Дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Архив «КП»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего сибиряка. Его обвиняют в мошенничестве. Мужчина обманывал пенсионеров из Омска.
— С мая 2019 года по август 2020 года, находясь в колонии злоумышленник звонил пожилым омичам, представлялся их родственником и выпрашивал с них деньги за выдуманные ДТП, в которые якобы попали их родные, — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Деньги он получал с помощью курьера или же на указанные им банковские карты и номера телефонов. Суммами злоумышленник распоряжался на свое усмотрение. Таким методом он получил от доверчивых пенсионеров 454 тысячи рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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