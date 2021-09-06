Губернатор Андрей Травников призвал строго контролировать качество дорожных работ. Фото: предоставлено правительством НСО.

Андрей Травников с рабочей поездкой посетил Краснозерский район Новосибирской области. В ходе визита он оценил качество ремонта участка автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар», трассы К-17р. О результатах работ главе региона рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и первый заместитель Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константин Громенко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Известно, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году удалось отремонтировать участок трассы протяженностью 4,078 километров. Сумма затрат при этом составила 59,66 миллионов рублей.

Губернатору также показали работу новой дорожной лаборатории и перспективные технологии в сфере контроля качества ремонта дорог. Так, испытания качества и контроль дорожного покрытия теперь будут проводить на этапе проектирования.

— У нас строгость контроля при приемке — высокая, строгость контроля гарантийных объектов — высокая, а дефектов выявляем много. Хочется уже, чтобы дефектов было поменьше. Необходимо обратить внимание на контроль в ходе самих ремонтных работ, начиная с соблюдения технологий на асфальтобетонных заводах, — отметил глава Новосибирской области.

Известно, что реализация мероприятий, направленных на повышение качества дорожных работ — важное направление деятельности Правительства Новосибирской области.

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