В Новосибирске вынесли приговор похитителям чугунных люков

По статистике в этом году краж люков больше, чем в прошлом. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух жителей поселка Коченево суд приговорил к 1,5 годам условного срока за кражу чугунных крышек люков. Полицейские раскрыли преступление еще в феврале 2021 года.

— Виновные были найдены и установлены с помощью свидетелей и камер видеонаблюдения. Злоумышленники обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме, — сообщает пресс-служба СГК.

Известно, что с начала 2021 года было украдено 357 чугунных крышек и 11 опорных чугунных колец. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.

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