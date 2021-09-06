В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину. Фото: "КСМ, Березовое и Сокольники (Первомайский р-н)".

В понедельник, 6 сентября, в Первомайском районе Новосибирска под окнами высотки прохожие заметили тело мужчины. Трагедия произошла на улице Одоевского. Информация об инциденте появилась в соцсетях.

— У второго подъезда дома по улице Одоевского 1/2 лежит тело молодого человека. Подробности уточняются, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «КСМ, Березовое и Сокольники (Первомайский р-н)».

В Следственном комитете Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

— Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. Сейчас следователь проводит комплекс проверочных мер, которые установят все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали КП-Новосибирск происшествие в ведомстве.

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