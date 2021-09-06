Самолет Хабаровск-Новосибирск прервал взлет из-за срабатывания сигнализации. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс Хабаровск-Новосибирск вынужден был прервать взлет из-за срабатывания аварийной сигнализации. Информация об инциденте, случившемся в воскресенье, 5 сентября, появилась в Телеграм-канале Aviaincident.

— Сигнализация сработала из-за того, что задняя багажная дверь рейса оказалась открытой, — говорится в сообщении.

Известно, воздушное судно, прервавшее взлет, принадлежит авиакомпании «Сибирь». Пострадавших в результате инцидента нет. После случившегося самолет Boeing-737 прошел проверку.

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