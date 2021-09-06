В Новосибирске суд вынес приговор экс-бухгалтеру НИИ туберкулеза, обвиняемой в растрате

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

Заельцовский районный суд Новосибирска признал виновной экс-главбуха НИИ туберкулеза. Известно, своими преступными действиями обвиняемая нанесла ущерб учебному заведению более чем на 1,6 миллионов рублей. Она помогала руководителю института присвоить имущество учреждения.

— По приговору Гузиенко Е.В. осуждена по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, — говорится на сайте суда.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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