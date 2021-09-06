Стало известно, до какого числа в Новосибирске задержится «бабье лето»

К концу недели ожидается похолодание. Фото: Архив «КП» Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть риск, что Новосибирск останется без «бабьего лета» в этом году. Такая информация отражена на специализированных сайтах. Так, по данным «Яндекс погоды», сегодня, 6 сентября, и завтра, 7 сентября, станут последними жаркими днями первого осеннего месяца.

— В среднем за 30 дней в этом месяце будет 5 ясных дней, 14 дней с длительными осадками, 11 дней с переменой облачностью, — говорится на сайте «Яндекс погоды».

Так, ночью 7 сентября температура составит от +9 до +14 градусов. Днем она повысится до +28. Лишь местами по области будет прохладнее, от +17 до +22. Не исключены небольшие дожди и грозы.

Со среды, 8 сентября, похолодает до +19 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

С 9 сентября и до конца недели температура ночью составит +8, +10 градусов, днем будет от +13 до +17.

10 сентября днем будет пасмурно. Ночью температура воздуха составит +10 градусов. Днем от +10 до +14 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.