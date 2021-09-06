В новосибирских детсадах 20 человек заболели коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирских детсадах несколько групп закрыли на карантин из-за зараженных ковидом. Известно, что вирусом заболели 20 человек. Информацию об этом озвучил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 6 сентября.

По словам главы города, на карантине сейчас — 9 групп. При этом в школах с начала учебного года зараженных коронавирусом пока не выявили.

Также не ясно, кто именно заболел COVID-19, воспитанники или сотрудники детсадов.

По словам мэра, с начала 2021 года в Новосибирске выделили 19 760 путевок в детские сады. В 2020 году их было 18 296.

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