Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Умные вещи3 сентября 2021 12:49

Яхта, парус: Tele2 дарит новосибирцам прогулки на теплоходе

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает бонус новым клиентам при подключении к тарифам «Мой онлайн+» и «Везде онлайн» – бесплатную экскурсионную прогулку на теплоходе по Оби
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Специальное предложение от Tele2 действует до 19 сентября 2021 года в салонах связи Новосибирска. Подключаясь к тарифу «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», клиент получает купон на бесплатную экскурсионную прогулку на теплоходе по Оби «От Новониколаевска до Новосибирска». Программа посвящена истории города. Отдыхающие увидят речные пейзажи, познакомятся с интересными фактами о Новосибирске, сфотографируются на фоне Бугринского моста. Экскурсии проходят по понедельникам и средам.

Обменять купон на билет можно до 29 сентября 2021 года (включительно) в офисе компании «Речфлот» по адресу улица Добролюбова, 2Б. Подробности – в салонах связи Tele2. Предложение действует при приобретении новой SIM-карты и подключении к тарифам «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Tele2 поддерживает образ жизни клиентов и предлагает тарифы для тех, кто привык активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. На тарифе «Везде онлайн» за 500 рублей в месяц клиенты в Новосибирске получают 40 Гб быстрого интернета, безлимитные звонки внутри Tele2 и 400 минут на остальные номера России. В тариф «Мой онлайн+» с абонентской платой 450 рублей включены 30 Гб интернета, безлимитные звонки внутри Tele2 и 600 минут на остальные номера России. На обоих тарифах можно безлимитно пользоваться популярными соцсетями и мессенджерами.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Мы приготовили небольшой приветственный бонус для клиентов, которые выбрали Tele2 своим оператором. Прогулка на теплоходе даст возможность узнать что-то новое о городе и станет приятным завершением лета. Но подарки и скидки доступны не только новым клиентам. В рамках программы лояльности «Больше» каждый абонент может выбрать то, что ему по душе: подарки от магазинов, скидки на товары и услуги, а также десятки других специальных предложений».