В Новосибирске полиция ищет жертв банды вымогателей. Фото: ГУ МВД по НСО,

Новосибирские полицейские устанавливают пострадавших от действий банды вымогателей. Известно, преступников поймали еще в начале 2021 года. Сейчас они находятся в СИЗО. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящий момент оно находится в производстве Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ по региону, — уточнили в ведомстве.

Сейчас расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные факты преступлений, совершаемых бандой вымогателей.

В полиции просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, а также тех, кому известна важная для следствия информация, позвонить по номерам: 8 (383) 232-79-88, 8 (383) 68-91-808, 8 (383) 232- 54-46. Анонимность гарантирована.

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