В Новосибирске дрифтер на «Хендай» вдавил «Тойоту» в стену торгового центра. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске развлечение двух дрифтеров на парковке ТЦ «Лента» обернулось неприятным инцидентом. Одного из гонщиков отбросило на припаркованную «Тойоту» — он вдавил ее в стену магазина. Информация о ДТП, случившемся 5 сентября, появилась в соцсетях.

— Пилот «Хендай» практиковался в дрифте с таким же седаном с логотипами такси на парковке ТЦ на Гусинобродском шоссе. После того, как один из дрифтеров впечатал «Тойоту» в стену, внутри помещения повалился товар в молочном отделе, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, «Тойота» принадлежит сотруднице ТЦ. Женщину инцидент сильно расстроил. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.

Как сообщают свидетели, горе-дрифтер после ЧП поспешил скрыться. Нашли молодого человека на парковке ТЦ. Теперь ему придется ответить за случившееся.

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