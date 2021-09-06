В Новосибирске в тройном ДТП пострадала 8-летняя девочка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Массовая авария случилась в Октябрьском районе Новосибирска. В результате ЧП, которое произошло накануне днем, 5 сентября, пострадали несколько человек. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— Известно, в 16:20 20-летняя сибирячка за рулем машины Ford Mondeo ехала по улице Кирова, со стороны улицы Восход. У дома 48 по улице Кирова по неизвестным причинам девушка вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилями Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. Автомобили стояли в левом ряду, планируя развернуться в обратную сторону движения, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В ДТП пострадали несколько человек, которые находились в «Тойоте». Так, в больницу попали 8-летняя девочка и ее родители. Врачи диагностировали им различные травмы.

Сейчас полицейские устанавливают причины случившегося. По факту происшествия проводится проверка.

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