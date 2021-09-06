Новосибирская налоговая подала иск о банкротстве компании по изготовлению микропроцессоров

Компания задолжала налоговой более 9 миллионов рублей. Фото: Архив «КП» Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В арбитражный суд Новосибирска поступил иск от налоговой с просьбой обанкротить предприятие по изготовлению микропроцессоров. Известно, организация находится в Ленинском районе города.

— Сумма исковых требований превышает 9 миллионов рублей, — говорится в документах, опубликованных на сайте суда.

Известно, что ЗАО «Завод микропроцессорной техники — Энергия» выпускает интеллектуальные системы управления и защиты электрооборудования, системы передачи данных и средства проверки микропроцессорных устройств.

В прошлом году в компании зафиксировали убыток на 6 миллионов рублей.

Дата первого заседания и другие подробности будут известны позже.

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