Новосибирская налоговая подала иск о банкротстве компании по изготовлению микропроцессоров

Компания задолжала налоговой более 9 миллионов рублей. Фото: Архив «КП»
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В арбитражный суд Новосибирска поступил иск от налоговой с просьбой обанкротить предприятие по изготовлению микропроцессоров. Известно, организация находится в Ленинском районе города.
— Сумма исковых требований превышает 9 миллионов рублей, — говорится в документах, опубликованных на сайте суда.
Известно, что ЗАО «Завод микропроцессорной техники — Энергия» выпускает интеллектуальные системы управления и защиты электрооборудования, системы передачи данных и средства проверки микропроцессорных устройств.
В прошлом году в компании зафиксировали убыток на 6 миллионов рублей.
Дата первого заседания и другие подробности будут известны позже.
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