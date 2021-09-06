Пробки в Новосибирске на утро 6 сентября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 сентября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Движение также затруднено по улицам Троллейная и Сибиряков-Гвардейцев. Информация об этом отражена на сайте «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Плахотного и Студенческой. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затор также образовался на Геодезической улице.

На правом берегу пробка традиционно сковала Большевистскую улицу — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Движение также затруднено по улицам Кирова, Волочаевской и проспекте Дзержинского.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 6 сентября, составил 6 баллов.

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