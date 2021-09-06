Погода в Новосибирске на 6 сентября 2021 года: в город вернулась тридцатиградусная жара

Синоптики обещают летнюю жару Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 6 сентября 2021 года порадует сибиряков: синоптики обещают жаркий день.

— В Новосибирске в понедельник осадков не ожидается, возможен юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет плюс 10 - плюс 12 градусов, днем воздух прогрееттся до плюс 25 - плюс 30 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре.

«Яндекс. Погода» сообщает, что ночью 6 сентября будет плюс 14 - плюс 16 градусов, а днем столбик теомометра покажет плюс 24 - плюс 28 градусов. И опять же - никаких дождей.

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